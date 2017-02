Lena Dunham a eu du mal à retenir ses larmes lors du clap de fin de la série Girls, un feuilleton créé et produit par la jeune femme. Lena a admis que la fin de «Girls» avait été encore plus difficile à vivre qu’une rupture.

Elle a déclaré : « A un certain moment, les filles deviennent des femmes et ce n’est pas l’histoire que nous devions raconter… Mais ça a été la pire chose au monde. Ca a été plus difficile qu’une rupture. C’est fini. »

Si cette séparation a été difficile à vivre pour Lena, elle a pu trouver du réconfort dans les bras de son compagnon, le musicien Jack Antonoff. Les deux amoureux sont en couple depuis 2012 et même si la routine s’est rapidement installée entre eux. Lena et Jack savent qu’ils peuvent toujours « compter l’un sur l’autre ».