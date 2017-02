Depuis quelques semaines, Mariah Carey s’illustre dans sa propre émission de télé-réalité baptisée « Mariah’s World ». Maman de jumeaux prénommés Morocco et Monroe, l’interprète de « Obsessed » prétend relater son quotidien dans le programme diffusé sur la chaîne E !. Toutefois, son ancien mari et père de ses enfants, Nick Cannon, affirme que le docu-série de Mariah se rapproche plus d’un « soap-opéra » que de la réalité de la chanteuse.

Sur les ondes de la radio américaine Sirux XM, l’humoriste a déclaré : « Tout d’abord, je pense que toute l’émission est fausse. Je suis producteur donc je sais comment ça marche. Tu ne peux pas avoir une conversation privée de manière aussi détendue. Ce genre de chose n’arrive jamais. Ça ne prend pas avec moi. »

Dans son émission de télé-réalité, Mariah présente les débuts de sa relation avec son petit-ami actuel, son danseur, Bryan Tanaka. La chanteuse de 46 ans et le jeune homme de 23 ans ont officialisé leur histoire en octobre dernier. Quelques semaine après que les fiançailles de Mariah et du milliardaire James Packer aient été rompues.