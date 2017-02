Rosie Huntington-Whiteley a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son fiancé Jason Statham. La beauté de 29 ans a confirmé l’heureux événement en montrant son ventre de femme enceinte, en bikini, sur le réseau social Instagram. En légende du fameux cliché, la belle blonde, qui posait devant l’objectif de son chéri, a écrit : « Vraiment heureuse de pouvoir dire que Jason et moi attendons un enfant !! Je vous envoie beaucoup d’amour, Rosie. Photo par @jasonstatham. »

Rosie et Jason se sont fiancés, il y a un an, après six ans de relation. Pour le moment on ignore encore si le mariage aura lieu avant ou après la naissance de leur enfant.