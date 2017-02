Whitney Port révélée dans l’émission de télé-réalité «Laguna Beach: The Hills» attend son premier enfant avec Tim Rosenman. C’est sur Instagram que la jeune femme a annoncé à ses fans qu’elle allait avoir son premier bébé.

La belle blonde a partagé une photo de son baby bump et a écrit : « Oh Hey! Je suis juste debout devant ma fenêtre avec un bébé, dans mon ventre!!! Contactez-moi si vous savez ce que je suis supposée faire avec cette chose, et pour me dire combien de temps je suis supposée m’en occuper. Nous sommes tellement excités. »

Dans une publication plus longue sur son blog officiel, Whitney a partagé une série de photos intimes. Elle a également avoué qu’elle et son mari,Tim -qu’elle a épousé en novembre 2015- étaient un peu « sous le choc » lorsqu’ils ont appris l’heureuse nouvelle.