Ed Sheeran rêve de fonder une famille. Cela fait plusieurs semaines que le chanteur de 25 ans le crie sur tous les toits.

L’interprète de « Shape Of You » est actuellement en couple avec son amie d’école, Cherry Seaborn. Et bien qu’il soit très concentré sur son art et sa carrière il ne veut pas que celle dernière le définisse.

Il admet préféré qu’on se rappelle de lui comme « un bon père » plutôt que comme le meilleur chanteur de tous les temps. Il s’est expliqué dans un entretien accordé au magazine GQ. « Je suis musicien. Mais cela ne me définit pas en tant que personne. Je veux qu’on se rappelle de moi comme un bon père qui a bien élevé ses enfants. »

Cette nouvelle intervention fait suite à une récente déclaration d’Ed qui admettait se sentir prêt pour la paternité. « Je voulais être papa depuis l’année dernière. Je suis prêt, allons-y -bus de tournée avec bébé, des bébés bien gros et bien joufflus qui se baladent un peu partout. »