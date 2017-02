Jamie Dornan connaît « toutes les maudites paroles » des chansons dans le film d’animation de Disney « La Reine Des Neiges ».

L’acteur de 34 ans est l’heureux papa de deux fillettes prénommées Dulcie et Phoebe âgées respectivement de trois ans et douze mois, nées de son union avec son épouse Amelia Warner. Celui qui incarne Christian Grey dans la saga « 50 Shades of Grey » a dit avoir tellement vu la « Reine Des Neiges » avec ses enfants, qu’il serait capable de rejouer chacune des scènes du film Disney.

Interrogé à propos du blockbuster Disney, il a déclaré : « Je pourrais jouer tout le film pour vous là tout de suite. Je pourrais chanter toutes les maudites paroles de chacune des chansons. »