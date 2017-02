Candice Swanepoel est maman d’un petit Anaca depuis maintenant quatre mois. La belle blonde et son mari, Hermann Nicoli, ont accueilli le petit bout de chou en octobre dernier. Depuis Candice a beaucoup changé elle a admis ne jamais avoir eu d’instinct maternel avant la naissance de son fils. Elle a expliqué : « Anaca est incroyable. Je le regarde et je ne réalise pas qu’il est à moi. Etant plus jeune, je ne demandais jamais à porter les bébés des autres mais je savais que j’étais appelée à devenir maman et maintenant j’adore. Les premiers mois je lui ai dédié tout mon temps, ça a été très important. » Si Candice adore pouponner elle avoue avoir hâte de faire son grand retour sur les podiums, car l’ange de Victoria’s Secret a toujours été une « femme indépendante très portée sur sa carrière. »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.