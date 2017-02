Sarah Jessica Parker est une mère et une épouse aimante. L’actrice de 51 ans est mariée à l’acteur Matthew Broderick depuis 1997 et les deux comédiens sont les heureux parents de trois enfants, James Wilkie, 14 ans et des jumelles de sept ans Tabitha et Loretta. Mais elle a admis avoir un vilain qui parfois affecte ses relations avec ses proches. « J’aime tout contrôler » a-t-elle avoué. C’est la raison pour laquelle l’héroïne de « Sex And The City » s’approprie la majorité des tâches de son foyer et est très surprises de voir sa famille se débrouiller sans elle en son absence. « Je suis une personne fastidieuse et je suis très exigeante donc je fais énormément de chose à la maison. Ce qui me surprend beaucoup c’est comment mon mari fait quand je ne suis pas là. »

