Ashley Roberts révélée par le groupe de pop américain Pussycat Dolls en 2003 a avoué qu’elle aimerait bien voir le girlsband qui l’a rendu célèbre se reformer. Dans une interview accordée à BANG Showbiz, la belle blonde de 35 ans a déclaré : « Il ne faut jamais dire jamais mais ce n’est pas quelque chose qui se fera dans l’immédiat. Il faudrait que nous réunissions et que l’on fasse cela ensemble. Si nous le faisons ensemble, je suis partante. Ce serait vraiment super fun. C’était vraiment de la folie. »

Le groupe formé par Nicole Scherzinger, Jessica Sutta, Kimberley Wyatt, Melodie Thornton et Ashley a été créé par la chorégraphe du burlesque Robin Antin et a connu la gloire à des titres comme « Don’t Cha », « I Don’t Need A Man » ou encore « When I Grow Up » avant que les chanteuses du girlsband ne décident d’emprunter des chemins différents en 2010.