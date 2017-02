Il semble bien qu’Adele se soit secrètement mariée à son chéri, Simon Konecki. En plein discours de remerciements aux Grammy Awards, l’interprète de "Hello" a confirmé que Simon Konecki était maintenant son "mari".

Les rumeurs ont fait rage l’année dernière, assurant qu’Adele et Simon devaient se marier en décembre, pendant la période de Noël. Mais si on pensait que leurs plans avaient été retardés, il n’en est rien, puisque que le couple se serait finalement bel et bien marié, comme ils l’avaient prévu. Adele porte ainsi une bague en or à son annulaire gauche, depuis quelques temps. Alors qu’elle venait récupérer son prix pour meilleur album de l’année lors des Grammy Awards, la jeune maman a remercié ses proches et son "mari", Simon. Elle a déclaré : "Les Grammy, j’apprécie, l’Académie, je vous aime, mon manager, mon mari, mon fils, vous êtes la raison pour laquelle je fais ça".