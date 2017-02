Un an après le décès de son mari, René Angélil, Céline Dion s’est exprimée à son sujet, sur le tapis rouge des Grammy Awards.

Elle se souvient encore avoir rencontré Stevie Wonder, il y a quelques années, aux Grammy Awards, avec son mari. Aujourd’hui seule avec ses enfants, Céline fait son deuil petit à petit. L’interprète de "My Heart Will Go On" a été bouleversée par la disparition de René, en janvier 2016. Mais la maman d’Eddy et Nelson est persuadée qu’il est toujours là, du moins dans son esprit. Elle a expliqué: "Nous allons très bien, merci de demander. Il y a des jours où j’ai l’impression que ça fait 3 ans [qu’il est parti] et il y a des jours où j’ai l’impression que ça n’est jamais arrivé. Il est toujours avec moi et je sais qu’il est très fier."

La canadienne de 48 ans a noyé sa peine dans le travail. En plus d’enchaîner les concerts à Las Vegas, Céline arrive bientôt en Europe pour sa tournée. Elle a révélé: "Je ne peux pas m’arrêter. Je continue mes concerts à Las Vegas, je retourne en tournée, j’étais en tournée en Europe l’année dernière. Donc cette année, cet été en fait, je repars dans 26 villes."