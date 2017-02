Katy Perry fait son grand retour sous le feu des projecteurs. Alors qu’elle vient de dévoiler son nouveau titre, "Chained To The Rythm", la star était aussi présente lors des Grammy Awards, hier soir, l’occasion pour elle d’évoquer sa pause, ses nouvelles musiques, et sa nouvelle couleur de cheveux.

En pleine interview sur le tapis rouge, la chanteuse a oublié qu’elle était filmée et a été quelque peu vulgaire. Elle a déclaré: "[Mon nouvel album] est un mélange de pleins de sentiments et d’émotions. Je me sens juste un peu plus consciente et j’ai réglé quelques uns de mes problèmes de m****". Si la jolie blonde a tout de suite regretté son expression, elle a eu très peur de ne plus être invitée aux Grammy Awards, parce qu’elle ne peut pas s’empêcher de jurer. Elle s’est également excusée auprès de ses parents: "Oh! Désolée! Je suis en direct! Je n’ai toujours pas arrêté les jurons, évidemment. Je ne serais plus jamais invitée à cette cérémonie, au revoir le live! Bon, désolée maman et papa!"

Katy ne manquait pas d’humour hier soir. Interrogée sur sa traversée du désert, l’interprète de "I Kissed A Girl" n’a pas hésité à blaguer et s’est légèrement moquée de Britney Spears -qui s’était rasée la tête devant les paparazzis en 2007. La pop star a expliqué qu’elle avait eu besoin de se retrouver avec elle-même. Elle a révélé: "Oui, ça s’appelle prendre soin de votre santé mentale. Ça a été fantastique et je ne me suis pas encore rasée la tête!" Maintenant de retour, Katy est impatiente de dévoiler son nouvel album, qui représente "une nouvelle ère" pour elle.