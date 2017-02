Un seul mot oublié dans un discours peut causer de nombreux problèmes quand on est une star. Laverne Cox en a fait les frais. Alors qu’elle devait présenter Metallica et Lady Gaga, avant qu’ils n’entrent sur scène, lors des Grammy Awards, elle a oublié de prononcer le nom du groupe Metallica. L’actrice a ainsi créé un tollé et s’est empressée de s’excuser sur les réseaux sociaux.

Sur scène pour présenter les prochains chanteurs, la star de la série "Orange Is The New Black" a déclaré: "Nous commençons tous quelque part. Les bons groupes commencent en général dans le garage de quelqu’un ou dans un sous-sol, ou un entrepôt. Et s’ils sont très bons, une partie d’eux reste toujours là-bas. Mesdames et messieurs, et tous mes compères non-binaires qui regardent ce soir, voici les gagnants aux 8 Grammy Awards, et la gagnante aux 6 Grammy Awards, Lady Gaga!"

Après plusieurs plaintes de fans en colère, Laverne s’est rendue compte de son erreur et a écrit sur Twitter: "Je suis tellement désolée pour Metallica et tous leurs fans. On vient de me dire que je n’avais pas dit leurs noms pendant la présentation. Je vous aime Metallica. Vous gérez!"