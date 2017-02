Casey Affleck débordait de bonheur hier soir à Londres lors de la cérémonie des British Academy Film Awards aussi connue sous le nom de BAFTAs. Et l’acteur de 41 ans avait de quoi se réjouir puisqu’il a été couronné meilleur acteur grâce à son jeu dans le film «Manchester By The Sea», mais l’émotion a été telle que Casey a oublié de remercier son grand frère, Ben. Revenant sur son discours de remerciements Casey a expliqué: « Je ne me souviens pas de ce que j’ai dit, ni même de ce que j’ai vu, sur scène. Bien qu’il n’ait pas grand-chose à voir avec le film, je prévoyais de remercier Ben. Le remercier d’être mon frère. » Au lieu de remercier Ben, Casey a partagé une douloureuse anecdote expliquant comment l’alcoolisme de son père Timothy l’a poussé à devenir acteur.

