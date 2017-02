Bella Hadid vient d’apprendre qu’elle est la nouvelle ambassadrice des accessoires de la marque de luxe suisse. La collaboration de la belle brune a été annoncée lors d’un événement VIP à Equinox Bond Street gym à New York. La marque TAG Heuer est ravie d’avoir choisi le mannequin pour promouvoir son image.

En effet, le chef de la direction de TAG Heuer, Jean-Claude Biver, qui est également président de la division horlogerie du groupe LVMH, a déclaré: « Je suis ravi d’accueillir Bella dans la famille des ambassadeurs de TAG Heuer. Elle nous permet de reconnecter TAG Heuer aux jeunes! Elle incarne aussi l’esprit d’avant-garde de la marque, l’esprit qui nous pousse à faire les choses différemment, à innover et à oser ».

Le PDG est persuadé que sa société avait besoin de Bella, pour lui c’est une véritable passerelle vers la nouveauté, un pont vers une clientèle plus jeune et vers une image plus audacieuse.