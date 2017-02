Emma Stone et Andrew Garfield se sont séparés en 2015. Mais il semble bien que ce soit bel et bien reparti pour eux. Les deux exs ne se sont pas quittés lors de la soirée des BAFTA, à Londres, laissant ainsi croire qu’ils étaient à nouveau ensemble.

Les deux acteurs ont ravivé les rumeurs de romance. Très proches, ils se sont notamment tenus la main devant tout le monde, lors de la remise de prix. Ils ont également été vus en train de se câliner, et après une relation tumultueuse entre 2011 et 2015, les deux stars semblent prêtes à se donner une nouvelle chance. Ils se sont affichés plus heureux que jamais, ce week-end. Selon une source, "dès qu’Andrew avait fini son repas, il est allé tout droit vers elle, et lui a fait un gros câlin. Ils ont discuté et ri pendant au moins une demi-heure. Ils avaient l’air très excités et heureux d’être ensemble". Pour Emma, la soirée ne pouvait pas être plus réussie puisqu’elle a une nouvelle fois reçu la récompense de meilleure actrice pour son rôle dans "La La Land".