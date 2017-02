Lindsay Lohan est très fière de son petit frère Dakota. Le jeune homme vient de faire une entrée remarquée dans le monde de la mode, lors de la fashion week new-yorkaise. L’actrice de 30 ans est arrivée dans la grosse pomme pour voir son petit frère arpenter le podium pour la première fois lors du défilé Love X Fashion X Art par Domingo Zapata.

Pour Lindsay il était très «important» de faire le déplacement pour soutenir Dakota. « Je suis tellement fière de voir mon frère défiler pour le show d’un de mes amis. » La star de « Lolita Malgré Moi » a également tenu à remercier l’agence de mannequins IMG Models qui s’occupe de la carrière de Dakota. Elle a dit au DailyMail.com: « IMG a été super avec lui, pour son futur. Ils sont merveilleux et ils soutiennent les roux avec des taches de rousseur! Il me fait penser à moi quand j’étais plus jeune. »