A 45 ans Ricky Martin, est déjà père de deux enfants, Matteo et Valentino, deux jumeaux de huit ans. Les deux petits garçons sont nés d’une mère porteuse. Il les élève maintenant avec son fiancé Jwan Yosef. L’acteur aimerait agrandir sa famille et être encore papa. Ricky, qui s’est récemment rendu à Sanremo (Ligurie, région côtière du nord-ouest de l’Italie), a déclaré à la radio locale RTL 102.5 son envie d’agrandir sa famille. Lorsqu’on lui a demandé de parler de ses enfants, il a répondu: «Ils sont beaux, ils ont huit ans. Ce sont d’adorables petits jumeaux et ils grandissent très vite. Aujourd’hui je veux plus, j’aimerais une petite fille. »

Ricky a rencontré le peintre Jwan Yosef en avril 2016 et depuis les choses sont très sérieuses entre les deux hommes. Ils ont annoncé leurs fiançailles sur «The Ellen DeGeneres Show » le 16 novembre 2016.