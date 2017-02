Bien loin de penser à sa carrière musicale, Adam Levine est maintenant obsédé par sa petite fille, Dusty Rose. Sa femme, Behati Prinsloo a accouché il y a quatre mois, et elle n’aurait pas pu faire un plus beau cadeau au célèbre musicien. Adam est comblé avec Dusty et a révélé être fou amoureux d’elle.

Un premier enfant bouleverse toujours la vie d’un homme, mais Adam vit bien ce changement. Heureux d’être papa, il a expliqué avoir des sentiments « profonds » pour son bébé. Interrogée sur l’arrivée de sa petite fille dans sa vie, il a déclaré : « Elle est incroyable. Je suis tellement amoureux d’elle. C’est fou. » Par ailleurs, Dusty n’est pas la seule à apporter du bonheur au chanteur, puisque le coach de « The Voice » (US) vient tout juste d’être honoré à Hollywood. Il a obtenu son étoile sur le célèbre Hollywood Walk Of Fame, et Adam est bien évidemment venu accompagné de toute sa petite famille pour fêter l’événement.