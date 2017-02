Blake Lively fait rêver des millions de femmes grâce à son physique de rêve. Mais l’actrice de 29 ans pense que les célébrités donnent une image faussée d’elles-mêmes, sur le tapis rouge. Toutes sur leur 31, il faut des heures et des heures de travail pour être aussi « parfaite ». Blake est consciente des normes de beauté imposées par Hollywood mais elle essaie de s’en détacher. Elle a expliqué: «Nous avons des standards et des normes de beauté vraiment irréalistes. Les corps que vous voyez défiler sur les tapis rouges ou poser dans les magazines sont construits de toute pièce. Pour obtenir un tel résultat il faut beaucoup d’efforts et beaucoup de personnes, coach sportif, styliste, maquilleur, photographe. Les gens ne comprennent pas que tout est fictif. Lorsque les célébrités se réveillent le matin, elles sont bien loin de l’allure glamour qu’elles ont à la une des magazines. »

Maman de James (2 ans) et Inès (4 mois), la maternité a permis à Blake de prendre du recul sur les critères d’Hollywood. L’actrice fait maintenant la différence entre les apparences et la réalité. La belle blonde espère que ses enfants prendront rapidement conscience de l’écart présent entre ce que vend Hollywood et le monde réel. Elle a confié : «Ce sont des enfants de stars… Ils grandiront sous les feux projecteurs. J’ai conscience qu’ils seront très vite exposés à ce qui est superficiel et au faux. Pour moi, il est important que mes filles sachent faire la différence entre la vraie vie et les paillettes des tapis rouges. Elles me voient souvent maquillée, coiffée, bien habillée, mais aussi au naturel sans tous ces artifices. Il n’y a jamais qu’un seul côté, elles doivent savoir qu’il y a le vrai et l’artificiel. »