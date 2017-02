Charlie Hunnam est un vrai bourreau de travail après avoir clôturé le tournage de la dernière saison de «Sons Of Anarchy», Charlie a enchaîné les projets sur grand écran mais il admet vouloir faire une pause pour se concentrer sur sa vie de famille, notamment en épousant sa petite-amie de longue date Morgana McNelis.

« J’ai une petite amis incroyablement compréhensive qui m’en demande de plus en plus en vieillissant, donc j’ai trouvé un moyen d’équilibrer les choses. Je m’en suis bien sorti jusqu’ici, à chaque fois que je disparaissais et que j’étais complètement égoïste en ne me concentrant que sur moi-même, mais si on commence à parler d’avoir des enfants et de se marier je vais devoir être plus efficace dans ma façon de m’organiser. » A-t-il déclaré.