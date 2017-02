Ed Sheeran n’est pas un fan des grosses fêtes, mais comme toutes les stars invitées aux Grammy Awards, il aurait aimé participer à l’after-party des Grammy Awards, d’autant plus qu’il s’est produit sur scène pendant la cérémonie. Malheureusement, la sécurité a refusé de laisser le musicien entrer, et Ed vient de révéler que ce n’est pas la première fois. Il se fait souvent refouler à des after-party, et c’est la quatrième année consécutive qu’on lui refuse l’entrée. Mais le chanteur de 25 ans ne perd pas espoir, il réessaiera peut-être l’année prochaine. Interrogé sur le sujet, il a déclaré : « Ça m’est arrivé pour la quatrième année consécutive. Et ce n’est pas seulement des after-party de mon label ! Ce sont des after-party en général. » Cependant, l’interprète de « Castle On The Hill » admet qu’on lui refuse seulement l’entrée parce que le club est souvent déjà plein au bout d’une heure. « Vous savez ce que je ne comprends pas ? Quand vous allez à ce genre de fêtes, il y a probablement quatre musiciens, et tout le reste ce sont juste des gens de Los Angeles, qui ne sont pas allés aux Grammys et cherchent juste une soirée à laquelle aller. » a expliqué Ed. Néanmoins, le chanteur britannique a rapidement trouvé un plan de secours. Il est allé faire la fête chez Diplo et Benny Blanco, à Hollywood, avant de partir parce que « 2000 personnes se sont pointées ».

