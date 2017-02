C’est la troisième fois que Kate Upton est choisie pour être en couverture de l’édition spéciale maillot de bain du célèbre magazine américain Sports Illustrated. C’est en live, ce mardi 14 février au soir, que l’image de Kate Upton a été projetée sur l’Empire State Building à New York. Sports Illustrated a décidé de publier trois versions différentes du magazine, chacune avec une photographie différente du top model. Cette triple édition célèbre la troisième année consécutive de la collaboration entre Sports Illustrated et Kate Upton. Même si la belle est au premier plan, l’entreprise ne lui aurait confirmé sa figuration sur le magazine que la veille de sa révélation, c’est-à-dire ce lundi 13 février.

Selon le top model, « Ils sont très difficiles à suivre, ils vous laissent dans le doute le plus total, sans information, jusqu’au dernier moment. » Kate est ensuite soumise au secret par l’édition, elle ne doit rien révéler sur leur futur couverture, et ce même à ses proches. Pourtant elle avoue avoir donné quelques informations à certains de ses amis, à sa famille et à son fiancé Justin Verlander. En plaisantant elle a ajouté « Je leur disais juste que c’était un secret. »

Sur la plus aguicheuse des trois photos de couverture, le top model porte qu’un trikini montrant sa poitrine qu’elle cache sensuellement avec son bras! La belle a confié « Parfois je me demande si leur groupe ne devrait pas s’appeler Sports Illustrated Nude Magazine. »