Katherine Heigl vient de donner naissance à son troisième enfant, Joshua Bishop Junior, mais l’actrice de 38 ans envisage d’agrandir à nouveau sa famille. Maintenant qu’elle a trois enfants, elle estime qu’un enfant de plus ne devrait pas faire de différence.

Katherine « a d’ailleurs déjà essayé » de convaincre son mari, Josh Kelley, mais il n’est pas certain de vouloir autant de bambins que sa bien-aimée. Interrogée sur le sujet, la star de « Grey’s Anatomy » a déclaré : « J’ai déjà essayé d’avoir cette conversation [avec Josh], mais c’est tellement drôle, à 8 semaines [de l’accouchement], il est là ‘Je ne parle pas de ça maintenant !’ Je pense qu’une fois que vous en avez deux, ça ne compte plus ». Katherine a maintenant trois enfants avec Josh, Nancy (8 ans), Adalaide (4 ans) et Joshua, le petit dernier (2 mois). Néanmoins, la jolie blonde a avoué que sa troisième grossesse n’était pas prévue. Elle a expliqué : « Ce n’était pas prévu. Je voulais agrandir notre famille, nous n’étions juste pas sûrs de comment nous allions faire, et je suis du genre à tout préparer, et à planifier à la minute près. […] Finalement, ça a marché superbement bien, mieux que je n’aurais jamais imaginé. […] Je suis tellement reconnaissante. »