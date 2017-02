Laverne Cox n’a jamais caché être une grande fan de Beyoncé. En la rencontrant lors des Grammy Awards, le 12 février dernier, la star d’ « Orange Is The New Black » a réalisé un de ses rêves, et elle a révélé que le visage de la chanteuse s’est « illuminé » quand elle l’a vue.

Laverne était tellement excitée par sa rencontre avec l’interprète de « Sorry » qu’elle en a parlé à l’animateur américain Stephen Colbert, sur son émission « The Late Show ». Elle a déclaré : « Stephen, j’ai rencontré la reine. J’ai rencontré la reine. Elle m’a vue et son visage s’est illuminé, et au moment où elle m’a vue, elle était là ‘Aide moi à me lever, aide moi à me lever’. Beyoncé s’est levée ! Beyoncé s’est levée pour moi ! » L’actrice de 32 ans a également partagé plusieurs clichés sur Instagram, avec Queen B, et elle était aussi ravie de rencontrer toute la famille Carter. Sur plusieurs publications Instagram, elle a écrit : « C’est finalement arrivé. […] Elle m’a touchée ! Seigneur ! Merci Beyoncé d’être aussi gracieuse et de t’être levée pour me saluer. Te rencontrer enfin signifie tellement pour moi. [ …] La famille Knowles Carter est juste tout. J’AI RENCONTRE LA REINE VOUS TOUS, et son roi, un papa fier. » En plus d’avoir pu discuter et poser pour quelques photos avec son idole, Laverne l’a également vue chanter en live, un événement dont elle n’est pas près de se remettre. « Je me disais juste la semaine dernière que j’adorerais voir Beyoncé chanter #Sandcastles, en live. J’aime tellement cette chanson. Mes prières ont été exaucées la nuit dernière #Grammys #Beyonce ».