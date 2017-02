Selena Gomez est « in love » de The Weeknd et la belle brune est prête à toutes les folies pour son chéri. L’interprète de « Hands To Myself » serait même allée jusqu’à dépenser 30.000 dollars pour organiser une fête d’anniversaire surprise pour le chanteur de Rn’B qui fêtera ses 27 ans le 16 février prochain. Apparemment la soirée a eu lieu au Dave & Buster, un établissement d’arcade branché situé à Hollywood. Pour l’évènement, les amis de The Weeknd: French Montana, Big Sean et le rappeur 2 Chainz avaient tous fait le déplacement. Ironiquement, la seule personne absente à l’anniversaire surprise de l’interprète de « Can’t Feel My Face » était Selena elle-même, l’ancienne star des studios Disney se trouvait à New-York à l’occasion de la semaine de la mode.

