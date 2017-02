La tournée « 25 World Tour » de la belle Adele lui a rapporté gros!

La chanteuse qui vient tout juste de recevoir le prix le plus prestigieux de l’industrie musicale- à savoir le prix de l’album de l’année, aux Grammy Awards, le 12 février dernier- est devenue la chanteuse la mieux payée pour une tournée.

D’après des informations dévoilées par la firme Remedy Touring, l’artiste de 28 ans aurait touché plus de 500.000 euros par représentation. Selon le journal britannique, The Sun, le camp de la star aurait réalisé un profit de plus de 12 millions d’euros entre octobre 2015 et avril 2016. Selon une source, «Etant donné que c’était la première tournée internationale d’Adele, ses revenus sont incroyables. Elle a quand même touché plus de la moitié d’un million chaque soir. […] Adele chantait tous les soirs à guichet fermé dans des arénas donc ses revenus ont été constants. C’est donc sans surprise qu’elle était ravie à l’idée de se produire dans des stades lors pour sa prochaine tournée en Australie.»

Adele n’en a pas fini de charmer le public, ce que les entreprises ont bien compris. Nombreuses sont les compagnies qui ont proposé des contrats de sponsoring à la chanteuse qui n’a de cesse de refuser.