Alors qu’elle était encore bouleversée par son divorce avec Gavin Rossdale, Gwen Stefani a fait la rencontre de Blake Shelton, une rencontre qui a changé sa vie. Mais la chanteuse a avoué qu’elle a bien failli le quitter, lorsqu’elle s’est rendue compte qu’il n’aimait pas les manèges à sensations.

L’interprète de « Hollaback Girl » était en rendez-vous amoureux à Disneyland avec le musicien, et alors qu’elle voulait faire un tour de grand huit, Blake lui a annoncé qu’il n’aimait pas les manèges à sensations fortes. Ni une ni deux, Gwen a tout de suite envisagé d’arrêter leur relation. La belle blonde a révélé : « Je pense qu’il est un peu misérable quand il n’est pas dans les bois, ou quelque part en camouflage. [ …] Il est dans les bois la plupart du temps, mais, ouais, on est allés [à Disney]. C’était fou, il y avait, genre, un milliard de gens là-bas. Il ne voulait pas faire les montagnes russes. Pour moi c’était une raison pour rompre. » Mais heureusement, les deux tourtereaux se sont trouvés d’autres points communs depuis, et Gwen est aux anges avec son chéri aujourd’hui.