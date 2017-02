Après sa crise psychotique en novembre dernier, Kanye West a vite repris du poil de la bête et a travaillé très dur sur sa nouvelle collection Yeezy Season 5. Il n’avait qu’une peur : que des pièces de sa collection soient dévoilées avant son défilé, qui avait lieu ce mercredi 15 février, à New-York. Le mari de Kim Kardashian a donc décidé d’interdire tous les téléphones aux mannequins, à ses proches, et même à la prêtresse de la mode, Anna Wintour.

Lors des répétitions, aucun téléphone ne devait être utilisé, et même Kylie Jenner, qui est venue apporter son soutien à son beau-frère, n’avait pas le droit de sortir son téléphone. Kylie, qui est totalement accro aux réseaux sociaux, s’est tout de même rattrapée à la fin du défilé en postant quelques clichés et vidéos sur Snapchat. Tyga faisait également partie des invités, tout comme Hailey Baldwin, et bien sûr la bien-aimée du créateur, Kim Kardashian. En revanche, Kendall Jenner était la grande absente du show de Kanye. Très occupée, le top model devait défiler au même moment, pour la marque Anna Sui. Rappelons que le défilé de l’interprète de « Famous » n’a pas été classé sur la liste officielle des défilés de la fashion week de New-York, après que le papa de North a choisi sa propre date sans demander l’avis du CFDA, le conseil des créateurs de mode américains.