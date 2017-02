Katherine Heigl a fait une drôle de révélation. L’actrice de « 27 Robes » a raconté que son désormais époux, Josh Kelley était convaincu qu’elle fréquentait le chanteur John Mayer, en même temps que lui, au début de leur relation. C’est la raison pour laquelle Josh s’est décidé à officialiser sa relation avec Katherine.

Sur le plateau de l’émission de l’animateur James Corden, la belle blonde s’est souvenue: « John et moi avons grandi dans des villes voisines. Nous connaissions les mêmes personnes et avions des amis en commun. Nous nous sommes rencontrés à l’un de ses concerts. C’était amical! Josh et moi on se fréquentait depuis environ un mois et on ne savait pas où cette relation allait nous mener; moi j’aime la clarté. Je ne savais pas s’il était aussi sérieux à propos de moi que je l’étais à propos de lui. »

« Je suis tombée sur John, il était en ville pour enregistrer un nouveau morceau ou quelque chose comme ça. Nous avons traîné ensemble, nous avons dîné- en tant qu’amis! Juste en tant qu’amis ! Il n’était pas intéressé par moi. Il me parlait de filles canons et de choses comme ça. »

Katherine a tellement dit le mot « amis », que le présentateur britannique a fini par douter de sa sincérité. Il a répondu: « Tu dis tellement ‘amis’ que je vais finir par croire que vous avez couché ensemble ». Ce qui a beaucoup fait rire l’ancienne star de « Grey’s Anatomy » qui a avoué que James n’était pas le seul à penser cela. « Jusqu’aujourd’hui Josh continue de croire » que Katherine est sortie avec John, et cette dernière a « un peu utilisé cette arme pour lui mettre la pression » en lui disant « Si tu continues de voir d’autres filles et bien je continuerai à voir John».