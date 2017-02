Mariah Carey a choisi de se produire à la télévision, deux mois après son concert raté à Times Square, lors du nouvel an. Elle a interprété son nouveau titre « I Don’t », en live, sur le plateau de Jimmy Kimmel, ce mercredi 15 février. La diva a ainsi montré au public de quoi elle était vraiment capable.

Dans une robe rouge très sexy, Mariah a finalement pris sa revanche. La maman de Moroccan et Monroe a offert une belle performance en direct à la télévision, et il était grand temps que la belle blonde remonte sur scène. La chanteuse avait précédemment accusé la production d’avoir saccagé sa performance, à Times Square. Humiliée et bouleversée, la diva de 46 ans avait déclaré : « Je suis venue au réveillon de nouvel an à New York, dans un bon esprit, et j’étais impatiente de célébrer ce moment avec le monde entier. C’est une honte d’avoir une équipe de production avec des problèmes techniques […] . Cela s’est transformé en une opportunité de m’humilier, moi, et tous ceux qui étaient excités à l’idée de fêter le nouvel an avec moi ». La production avait ensuite nié avoir voulu « saccager » la performance de Mariah, avant que celle-ci ne revienne également sur ses propos.