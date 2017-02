Pas de bol, Brooklyn Beckham s’est blessé lors de son séjour au Canada. Le photographe en herbe de 17 ans, fils de l’ancien footballeur David Beckham et de l’ancienne chanteuse des Spice Girl, Victoria Beckham, avait embarqué pour un séjour au ski avec le reste de sa famille dans la ville de Whistler. Après une malheureuse chute, le jeune homme a fini avec un plâtre. Pour le moment on ignore encore si la blessure de Brooklyn est grave. Mais le grand frère de Romeo, 14 ans, Cruz, 11 ans et Harper, 5 ans, ne pourra plus skier avec sa famille pour le restant de ses vacances.

