La plupart des célébrités dépensent des sommes énormes pour porter les dernières créations à la mode. Mais Charli XCX n’est pas du genre à se ruiner pour pouvoir s’habiller. La chanteuse a révélé que la plupart de ses habits venaient d’une boutique pour danseuses exotiques, sur Hollywood Boulevard, à Los Angeles. L’interprète de « Break The Rules » estime que certains des créateurs qui font ces vêtements sont « incroyables », et elle est ravie que sa styliste utilise leurs créations pour la faire ressembler à une « vraie strip-teaseuse ». La jolie brune a déclaré : « J’ai beaucoup d’habits venant de magasins pour strip-teaseuses, il y a vraiment des créateurs incroyables là-bas, et ils font des trucs fantastiques. J’ai une styliste qui est très amie avec avec une des personnes qui dirige une boutique pour strip-teaseurs à Los Angeles, et elle me fait ressembler à une vraie strip-teaseuse, c’est génial. »

