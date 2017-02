Maman depuis dix mois d’une petite fille prénommée Luna, qu’elle a eu avec son mari John Legend, Chrissy Teigen ne sait pas comment elle survivrait avec son bébé sans son époux. Le mannequin de 31 ans a salué le courage des mères célibataires à travers le monde qui élèvent seul leurs enfants.

« A Chaque fois que je regarde ma fille Luna, je me demande, ‘Comment certains font pour les élever tout seul ?’. J’éprouve un profond respect pour les mamans et les mères célibataires »

Pour bien prendre soin de sa petite Luna, Chrissy a dû faire appel à sa mère, John et une nourrice. « J’ai ma mere qui habite avec nous, j’ai John et j’ai une nounou. Je n’ai pas honte de le dire et quand je vois que j’ai encore des difficultés, je me demande comment les autres font. »

En outre, consciente que la plupart des gens ne pouvait pas nécessairement s’offrir une baby-sitter, Chrissy s’est dit « chanceuse » d’avoir réussi à aménager du temps pour elle et pour son couple.