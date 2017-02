Robbie Williams a refusé d’avoir sa propre émission de télévision pour le bien de ses enfants. Le musicien de 43 ans et sa femme Ayda Field ne seraient pas contre l’idée de « s’amuser » dans un programme de téléréalité mais préfèrent attendre que leurs enfants Théodora et Charlton, âgés respectivement de quatre et deux ans, soient plus âgés. Lorsqu’on lui a demandé son avenir à la télévision, l’intéressé répond : « Nous prendrions beaucoup de plaisir à le faire (…). Peut-être dans dix ans, quand les enfants pourront participer et s’ils ont l’envie de le faire. » Cependant, l’artiste n’acceptera d’ici là « aucune somme » d’argent pour laisser les caméras entrer dans sa maison. Il a ensuite renchéri en disant « qu’il ne pouvait pas faire cela à ses enfants, peu importe la somme d’argent proposée ».En plus de cela le célèbre chanteur estime avoir une part de mystère qui lui échappera s’il devait être filmé tous les jours.

