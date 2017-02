Après avoir traversé une période difficile, Selena Gomez est de retour et elle n’a jamais été aussi heureuse. En plus d’avoir retrouvé l’amour dans les bras de The Weeknd, la chanteuse vient de battre un tout nouveau record, en atteignant les 110 millions d’abonnés sur Instagram. Une chose est sûre, ses fans sont ravis de la revoir en grande forme. La jolie brune a fait son retour sur Instagram, en novembre dernier, après quelques mois d’absence sur la plateforme de photos. Très active, l’interprète de « Same Old Love » a accumulé les followers, et a tenu à remercier toutes les personnes qui la suivent et la soutiennent. En légende d’une photo d’elle sur scène, devant son public, Selena a écrit : « Merci la famille pour 110 [millions d’abonnés]. Je vous promets que je vais continuer à chérir ma plateforme et dire la vérité, et encore plus important, chacun d’entre vous, vous tous, vous avez changé ma vie. Je suis très reconnaissante. » Entre l’anniversaire de son chéri, la sortie de son nouveau single avec Kygo, et ce nouveau record, la chanteuse de 24 ans a de nombreuses choses à célébrer ce week-end.

