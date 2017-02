Tom Hanks est papa de quatre enfants – Colin (39 ans), Elizabeth (34 ans), Chet (29 ans) et Truman (21 ans)- mais aussi grand-père de trois petits-enfants, et l’acteur de 60 ans les adore. Il estime être un grand-père très « cool », et est ravi de pouvoir profiter de ses petits-enfants, qui le « divertissent ». La star de « Sully » s’est confié et a déclaré : « Quand vous avez des petits-enfants, quand vous êtes avec l’un d’entre eux, ou avec les trois, vous n’avez pas besoin de livre, de radio, ou de télévision. Vous allez être divertis par eux, à chaque moment. Asseyez-vous et regardez le spectacle ! » Tom et son épouse Rita Wilson ne pensent pas être des modèles, mais ils sont totalement gaga de leurs petits-enfants, et ils en sont persuadés, ils sont les grands-parents les plus « cools » que ces bambins peuvent avoir.

