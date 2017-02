Ed Sheeran ne veut que le meilleur pour ses parents, John, 60 ans et Imogen, 57 ans. Alors pour s’assurer que papa et maman adoptent un mode de vie plus sain, le chanteur leur a fait installer une salle de gym et une piscine à domicile. Il a dit au journal The Sun: «Je pense que n’importe quel enfant de mon âge se soucie de la santé de ses parents. Je leur ai acheté un cross-trainer et je leur ai fait construire une piscine. Maintenant ils s’entraînent et nagent tous les jours. Je veux qu’ils puissent jouer avec leurs petits-enfants le plus longtemps possible. » En effet, John et Imogen doivent se préparer parce qu’Ed a fait savoir qu’il était prêt à devenir papa. L’interprète de « Shape of You » est en couple avec Cherry Seaborn pour laquelle il craque depuis le lycée et le couple veut à tout prix fonder une famille.

