Elizabeth Hurley considère Hugh Grant comme son meilleur ami. Le duo a été marié pendant 13 ans, avant de se séparer en mai 2000. L’actrice de 51 ans a expliqué avoir réussi à conserver une amitié sincère avec son ancien compagnon malgré la rupture.

Elle a dit au site Entertainment Tonight: « Nous sommes meilleurs amis. On fait attention l’un à l’autre.»

Et la proximité entre Elizabeth et Hugh a posé problème à l’ancien fiancé de l’ancien top model, Shane Warne. Il a récemment admis qu’il s’était senti en compétition avec l’acteur britannique. Shane, 47 ans, a déclaré: «C’est difficile dans une nouvelle relation quand on reste en bons termes avec ses ex. Elizabeth s’entendait très bien avec Hugh, il était son meilleur ami. Quand je partais en Australie, si elle ne quittait pas Londres, il venait pour passer le week-end avec elle à la maison. Et je lui disais : ‘Dis-lui de venir quand je suis là’ et elle me répondait : ‘Oh non, il n’est pas à l’aise’ ». Shane et Elizabeth se sont séparés en 2013 après trois ans de relation.