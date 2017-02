Après avoir partagé son idylle naissante avec Bryan Tanaka dans son émission de télé-réalité baptisée « Mariah’s World », Mariah Carey a décidé de la protéger des médias. Elle a déclaré : « Je vais juste dire que je ne parle plus de ma vie privée. Parce que c’est ce que je faisais avant et ça a marché pendant un instant. Je ne me sens vraiment pas à l’aise quand je dois parler de ma vie personnelle. Mon petit-ami et moi ne voulons pas faire ça. »

Mariah, 46 ans et Bryan, 33 ans ont commencé à se fréquenter en octobre dernier, après que l’interprète de « Hero » a rompu ses fiançailles avec le milliardaire australien James Packer.