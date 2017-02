Zoe Saldana et son époux Marco Perego ont accueilli leur troisième enfant. La star des «Gardiens de La Galaxie » a annoncé la bonne nouvelle via on compte Instagram ce samedi 18 février. Elle a révélé que le nouveau membre de la famille était un garçon prénommé Zen. La belle Zoe a publié une photo de ses jumeaux de deux Cy et Bowie accompagnés de leur nouveau petit frère et a écrit : « Marco et moi sommes heureux de vous annoncer la bonne nouvelle : la naissance de notre fils Zen. Nous ne pouvions pas être plus bénis en voyant notre famille s’agrandir. #TroisGarçons »

