Avec des tubes comme « One Love », « All Rise », ou encore « Guilty », Blue a marqué les années 2000. Le groupe britannique, composé de Lee Ryan, Duncan James, Simon Webbe et Antony Costa, avait ensuite disparu, mais seulement pour mieux revenir. Les quatre chanteurs ont décidé de sortir un livre autobiographique, retraçant toute leur carrière. Ils n’ont pas encore dévoilé la date de sortie, mais ont apprécié écrire ce livre, et sont impatients de laisser leurs fans découvrir tout ce qu’ils ont vécu. Cet ouvrage promet d’ailleurs autant de « drame » que dans de célèbres séries hollywoodiennes. Une source a révélé : « Le livre a plus de hauts et de bas que ‘Game of Thrones’, et presque autant de drame. Ils ont adoré se confier. Ils sont passés par des moments vraiment difficiles, autant en tant que personne qu’en tant que groupe. » L’autobiographie évoquera notamment la dépression à laquelle Simon a dû faire face. Le chanteur a longtemps pensé au suicide. Le cancer de la gorge de Lee sera également un des sujets du livre, tandis que Duncan a préféré rendre hommage à son ex petite-amie, décédée. En couple avec Tara Palmer- Tomkinson entre 2008 et 2009, Duncan avait précédemment révélé : « Elle avait une énergie simplement incroyable. J’ai tellement de souvenirs de nos vacances, de nos soirées passées ensemble dans des restaurants merveilleux. Je garderai tous ces moments comme un trésor, qui représente les meilleurs moments de ma vie ».

