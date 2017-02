Fadi Fawaz, l’ex-compagnon de George Michael, qui aussi trouvé le chanteur inconscient, chez lui, le 25 décembre dernier, a tweeté : « Laissez-moi mettre les choses au clair : JE NE SUIS PAS INTERDIT DE FUNÉRAILLES, rien de tout cela n’est vrai. C’EST FAUX, FAUX ET ENCORE FAUX ». Cette déclaration fait suite au discours du cousin de l’interprète de « Careless Whisper », Andros Georgiou qui a récemment insisté sur le fait que Fawaz ne serait pas le bienvenu aux funérailles de l’ex-leader de Wham!, puisque sa famille le « déteste ». Un coup dur pour le coiffeur de 43 ans, qui a alors changé sa biographie sur Twitter. Il a écrit : « Tu ne cesseras jamais de me manquer ». Voulant prouver sa sincérité, Fadi a publié une photo en noir et blanc de George l’embrassant tendrement, avec la légende « La photo parle d’elle-même ». Par ailleurs, son neveu Josh l’a défendu en traitant la famille du défunt chanteur de « stupide et irrespectueuse ». Il ne comprend pas pourquoi ils manifestent tant de haine à son égard, alors que Fadi et George ont vécu une idylle de 6 ans. Josh s’est également indigné des accusations contre Fadi. En effet, certains lui reprochent de ne pas avoir été aux côtés du musicien lors de sa mort et d’avoir été avec lui seulement pour l’argent. « Ce sont des paroles insensées » déplore Josh. Malgré ces polémiques, la famille du chanteur de 53 ans essaie tant bien que mal de faire son deuil. Les funérailles ont été une nouvelle fois reportées à mars, car le corps de George Michael doit encore être examiné par la police. Selon un proche de la famille, « tout le monde est perturbé et confus par ce délai. C’est juste vraiment bouleversant que George soit toujours à la morgue alors que les gens veulent lui dire au revoir ».

