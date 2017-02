Selena Gomez a fait son grand retour sous le feu des projecteurs. Mais s’il y a bien une chose qui fait plus parler d’elle que sa musique, c’est sa relation avec le chanteur The Weeknd. Leur romance en a choqué plus d’un et fait encore couler beaucoup d’encre. Cependant, Selena en a assez. Elle aimerait être reconnue en tant qu’artiste, et non pas pour ses différentes relations amoureuses. La jolie brune avait également été en couple pendant quelques années avec Justin Bieber, elle est habituée à être l’objet de critiques. Mais l’interprète de « Hands To Myself » veut aujourd’hui s’affirmer et réclame plus de respect. Par ailleurs, Selena est plus heureuse que jamais avec Abel Tesfaye, de son vrai nom. La beauté de 24 ans lui a récemment prouvé son amour en dépensant 30 000 dollars pour organiser une soirée d’anniversaire surprise au chanteur, alors qu’elle ne pouvait elle-même pas être présente. Une source proche a révélé : « Ils sont en train de tomber amoureux. Il a dit à Selena à quel point il tient à elle. Ils ont une folle connexion. Selena se sent vraiment en confiance. Abel est fier d’avoir Selena à ses côtés. »

