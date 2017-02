Nina Agdal était il y a quelques jours sur le plateau d’Access Hollywood, un programme quotidien de divertissement et de news américain pour parler notamment de son récent shooting osé à Mexico pour l’édition 2017 du magazine Sports Illustrated Swimsuit. On peut notamment voir le top dans un shoot coloré, poser dans différentes (petites) tenues et bikinis sur une plage. La blonde muy caliente, originaire de Copenhague va même jusqu’à poser topless !

Rappelons que Nina, la nouvelle conquête de Leonardo DiCaprio, a notamment été élue plusieurs fois « Mannequin de l’année ». Les deux semblent filer le parfait amour depuis juillet dernier et des sources confirment qu’ils sont très heureux tous les deux.

Pendant l’émission, le top danois a notamment évoqué sa carrière, son parcours d’immigrée à top model pour le magazine mais aussi sa routine sportive, notamment. Tout allait bien jusqu’à ce que les présentatrices du show demandent au mannequin : « On va vous demander ce que Léo, votre petit ami pense de cela ? Qu’en pense-t-il ? »

« Je ne vais pas commenter cela » a sèchement répondu la jeune femme de 24 ans. Il semblerait que, cette fois, Léo tienne vraiment à la jeune femme et qu’il n’est pas près de la laisser partir ! Leo aurait-il abandonné son attitude de playboy pour la belle? Affaire à suivre!