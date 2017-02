Après le succès de sa tournée mondiale, Adele a décidé de se consacrer à sa petite famille. La chanteuse est une mère aimante et a révélé qu’elle essayait d’inculquer certaines valeurs à son fils de 4 ans, Angelo. Elle aimerait notamment qu’il « respecte les femmes » et veut qu’il voit à quel point les femmes sont importantes et puissantes. L’interprète de « Hello », qui vient de révéler s’être secrètement mariée à son chéri Simon Konecki lors des Grammy Awards, emmène son fils partout avec elle et espère ainsi lui montrer le pouvoir des femmes. La chanteuse de 28 ans a expliqué : « Je l’élève pour qu’il respecte les femmes. Il sait que je suis une femme puissante. Il le ressent à la maison, et il le voit lorsqu’il vient avec moi au travail. Et de toute façon, il va partout avec moi ! » Même si la star est très occupée, elle fait passer sa famille avant tout et ne compte pas manquer un instant de l’éducation de son fils. Lors de son dernier concert, la belle blonde avait également révélé qu’elle aimerait avoir un autre enfant, avec son désormais époux, Simon Konecki.

