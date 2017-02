Amber Rose et Wiz Khalifa ont célébré ce week-end les 4 ans de leur petit garçon. Ils avaient même choisi un thème pour la ‘Birthday party’ de leurs fils : les supers héros ! En discutant avec les invités dont Lamar Odom et Blac Chyna, Amber a dit : "Nous aimons tellement Sébastien. Il est notre trésor, il est merveilleux. » Le même jour le mannequin a avoué avoir « des millions de peurs ». La jeune maman de 30 ans s’explique « En tant que maman, j’ai de nombreuses craintes. Je pense toujours aux pires choses qui peuvent lui arriver. Quand vous êtes mère vous ne dormez jamais complètement la nuit, car vous ne vous voulez pas qu’il arrive quelque chose à votre bébé ». Amber est une mère énormément impliquée et émotive. En effet, la star a les larmes aux yeux à chaque fois que le petit Sébastien lui fait un câlin et lui dit « Je t’aime maman ». L’ancienne compagne de Wiz Khalifa fait tout pour rendre son fils heureux. « A chaque fois que je le vois sourire je suis heureuse de son bonheur ». En outre, elle lui apprend à aimer la lecture ! « Je lui raconte une histoire tous les jours, et maintenant il sait lire certaines phrases ! Et il n’a que 4 ans ! »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.