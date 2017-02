Angelina Jolie est actuellement au Cambodge pour la promotion de son nouveau film ‘D’abord Ils Ont Tué Mon Père’. La productrice a révélé être à l’aise avec les spécialités locales. En effet, cela ne la dérange pas d’avoir dans son assiette des criquets, scorpions ou des araignées. Et l’actrice sait même comment cuisiner ces délicieux insectes! Ses enfants, Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (10 ans), et les jumeaux de 8 ans, Knox et Vivienne mangent donc local. Knox trouve d’ailleurs que les insectes ont le même goût que les chips. Dans une interview pour la BBC, Angelina a expliqué comment bien manger une araignée: « Lorsque vous les mangez, il ne faut pas oublier de retirer leurs crocs!» Puis, elle est revenue sur les origines de ces étranges spécialités locales : « Je pense que les insectes ont toujours fait partie de l’alimentation des cambodgiens, surtout les vers qui sont pleins de protéines! Pendant la guerre les populations mourraient de faim, les insectes étaient donc une façon comme une autre de survivre.»

Angelina Jolie a mangé son premier insecte lorsqu’elle est venue adopter Maddox au Cambodge. Ce voyage lui a permis de se familiariser avec les coutumes culinaires.