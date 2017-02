Chris Brown et Soulja Boy devaient régler leur différend sur le ring mais cette rencontre musclée n’aura jamais lieu. Apparemment l’équipe de C-Breezy, comme on le surnomme, aurait refusé de signer le contrat concernant le combat de boxe, en trois rounds, qui opposerait l’interprète de « Kiss Kiss » au rappeur de 26 ans. Hier, lundi 20 février, ce dernier s’est exprimé sur Twitter.

« Le manager de Chris Brown a appelé mon manager, il a dit que le combat était annulé et qu’il ne signerait pas le contrat. Ne me posez plus de question. »

Soulja Boy, de son vrai nom DeAndre Cortez Way, a ensuite ajouté : « Je ne vais pas dire que Chris s’est dégonflé ou quoique ce soit. Je dirai juste qu’il ne veut pas se battre. C’est simple. Je ne peux pas le forcer. »

L’origine de la querelle entre Chris et Soulja Boy reste assez floue. Selon Soulja Boy, Chris aurait piqué une colère après que l’interprète de « Crank That » a aimé une photo de son ex-compagne, Karrueche Tran. Des faits que Chris a nié en bloc.