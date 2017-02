Alors qu’il sortira bientôt son nouvel album, « Divide », avant d’enchaîner sur une tournée mondiale, Ed Sheeran a révélé de quel groupe il était fan. Il les a vues en concert, et depuis, le chanteur est un grand admirateur du girls band Little Mix. Il a révélé : « Est-ce que je peux vous dire, c’est le seul concert auquel je suis allé l’année dernière, je ne suis allé à aucun concert, et j’étais à Milan, et je suis devenu fan de Little Mix. » Le musicien ne pense d’ailleurs pas être le seul garçon qui adore leur musique. « Qui n’est pas [secrètement un Little Mixer] ? Je rencontre rarement des garçons qui n’aiment pas Little Mix, elles accumulent les tubes, il n’y pas une seule chanson qui sort, et où je ne me dis pas ‘Oh je vais avoir cette chanson dans la tête pendant un mois maintenant’. Elles sont toujours au top. » En pleine interview à la radio, l’interprète de « Castle on the Hill » en a profité pour chanter sa propre version de « Touch », et espère que les filles ont autant apprécié ce moment que lui.

